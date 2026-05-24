La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 25 maggio dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz resta colpita da un amico di Bulent conosciuto in ufficio. Ne parla con Ender, che le consiglia di stargli alla larga e le organizza un appuntamento a cena con un amico di Kaya.
Emir cerca di fare colpo su Dilara fingendo che Yildiz sia la sua assistente personale, mentre Lila informa Yildiz che Zehra ha ricominciato a bere.
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