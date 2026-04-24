La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 25 aprile dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 25 aprile

Yildiz decide di cercare la propria indipendenza economica e accetta un lavoro come presentatrice del meteo in tv.

A causa di un disguido, Yildiz si ritrova a fare le previsioni del tempo in diretta.

La donna conquista il pubblico e Halit è furibondo e considera tutto questo un'umiliazione per il nome degli Argun.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE