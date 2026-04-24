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Forbidden Fruit

SERIE TV24 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 25 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 25 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Hakan Karahan (Nadir Kilic) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Hakan Karahan (Nadir Kilic) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 25 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 25 aprile

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