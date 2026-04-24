Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 20 al 24 aprile in streaming gratis su Mediaset Infinity, Il fidanzamento tra Alper e Biricik viene bloccato da una promessa fatta a Melisa.

Intanto, Poyraz scopre l’identità del cliente che ha provocato la lite e diffuso il video per danneggiare la reputazione del boutique hotel.

Dopo la rottura con Haziran, Poyraz cambia atteggiamento, lasciandola spiazzata. Nel corso di una discussione con Alper, Biricik si lascia sfuggire una rivelazione sul bilancio di Poyraz.

Alper scopre che Haziran è la causa delle difficoltà economiche di Poyraz e vuole dirgli tutto, ma Hakan lo convince ad aspettare finché il prestito non sarà estinto.

Hakan persuade Idil ad aiutarlo a fuggire dall’isola promettendole di svelarle un segreto su Haziran. Lei accetta e gli procura una barca, ma, proprio mentre sta per partire, Poyraz interviene e lo aggredisce.

Haziran confessa tutta la verità a Poyraz e prova a spiegarsi, ma lui, furioso, rifiuta di ascoltarla. Lei decide di restare sull’isola, mentre lui le dichiara apertamente che farà di tutto per mandarla via.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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