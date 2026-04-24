Scopriamo cosa succederà sabato 25 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 25 aprile, Lisandro sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti di Adriano: non solo si è interessato al suo stato di salute, ma gli ha anche rivelato che intende fargli un regalo.
Pia, nel tentativo di recuperare il bracciale custodito da Ricardo, dice al maggiordomo che il gioiello è un regalo di nozze di Gregorio, ma lui non sembra credere alla sua bugia.