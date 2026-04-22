La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 23 aprile dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Leyla affronta Ender e si fa assumere nuovamente alla holding, dimostrando così sicurezza e determinazione nel voler restare in azienda.
Yigit rivela a Kaya che Sahika conduce una vita sregolata e l'uomo, dopo averla raggiunta in albergo, decide di riportarla a casa per controllarla.
Erim supplica Halit di non mandare Lila negli Stati Uniti.