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Forbidden Fruit

SERIE TV22 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 23 aprile in prima serata

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 23 aprile in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3
Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 23 aprile dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 23 aprile in prima serata

Leyla affronta Ender e si fa assumere nuovamente alla holding, dimostrando così sicurezza e determinazione nel voler restare in azienda.

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