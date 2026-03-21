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Forbidden Fruit

SERIE TV21 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 22 marzo

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 22 marzo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 22 marzo dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 22 marzo

Şahika organizza una festa a sorpresa per celebrare il suo fidanzamento, senza informare Halit.

Durante il party, però, Ender arriva all’improvviso e rivela a Şahika che Halit non ha più intenzione di divorziare da Yildiz.

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