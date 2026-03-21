La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 22 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Şahika organizza una festa a sorpresa per celebrare il suo fidanzamento, senza informare Halit.
Durante il party, però, Ender arriva all’improvviso e rivela a Şahika che Halit non ha più intenzione di divorziare da Yildiz.