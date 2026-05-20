La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 21 maggio dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo il tracollo finanziario, Halit si ritrova a vivere in povertà a casa di Sitki, il suo autista. Ed è qui entra in scena Döne, la vicina impicciona, insieme a sua sorella Dürdane.
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