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Forbidden Fruit

SERIE TV20 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 21 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 21 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Can Nergis (Mert Kara) in una scena di Forbidden Fruit 3
Can Nergis (Mert Kara) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 21 maggio dalle 14:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 21 maggio

Dopo il tracollo finanziario, Halit si ritrova a vivere in povertà a casa di Sitki, il suo autista. Ed è qui entra in scena Döne, la vicina impicciona, insieme a sua sorella Dürdane.

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