La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 21 maggio dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante i funerali di Nadir si scopre che, poco prima di morire, si è sposato con Sahika, la quale, quindi, eredita le proprietà nella Holding. Ender però vuole dimostrare che è stata Sahika a uccidere Nadir e, con una scusa, si introduce insieme a Caner in casa dell'uomo in cerca di indizi.
Sahika però, scopre il piano di Ender e decide di non agire.
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