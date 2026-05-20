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Forbidden Fruit

SERIE TV20 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 21 maggio in prima serata

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 21 maggio in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 21 maggio dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 21 maggio in prima serata

Durante i funerali di Nadir si scopre che, poco prima di morire, si è sposato con Sahika, la quale, quindi, eredita le proprietà nella Holding. Ender però vuole dimostrare che è stata Sahika a uccidere Nadir e, con una scusa, si introduce insieme a Caner in casa dell'uomo in cerca di indizi.

Sahika però, scopre il piano di Ender e decide di non agire.

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