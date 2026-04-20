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Forbidden Fruit

SERIE TV20 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 21 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 21 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 21 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 21 aprile

Talat Bulut (Halit Argun) e Ilber Uygar (Erim Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Talat Bulut (Halit Argun) e Ilber Uygar (Erim Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Ender, con l'aiuto di Emir e Caner, fa arrivare a Kaya una foto compromettente per mettere Leyla nei guai. Leyla però sospetta sia un piano contro di lei.

Erim presenta alla famiglia la sua nuova ragazza Melisa.

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