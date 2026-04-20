La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 21 aprile dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender, con l'aiuto di Emir e Caner, fa arrivare a Kaya una foto compromettente per mettere Leyla nei guai. Leyla però sospetta sia un piano contro di lei.
Erim presenta alla famiglia la sua nuova ragazza Melisa.