La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 19 aprile dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz tenta in tutti i modi di sbloccare il cellulare di Halit per trovare delle prove della presunta relazione tra lui e Leyla.
Il giorno dopo, Yildiz si incontra con Ender, Caner ed Emir per pensare a un piano che possa allontanare Leyla da suo marito.