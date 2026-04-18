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Forbidden Fruit

SERIE TV18 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 19 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 19 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 19 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 19 aprile

Yildiz tenta in tutti i modi di sbloccare il cellulare di Halit per trovare delle prove della presunta relazione tra lui e Leyla.

Il giorno dopo, Yildiz si incontra con Ender, Caner ed Emir per pensare a un piano che possa allontanare Leyla da suo marito.

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