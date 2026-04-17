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Forbidden Fruit

SERIE TV17 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 18 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 18 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Sevval Sam (Ender) e Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3
Sevval Sam (Ender) e Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 18 dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 18 aprile

Lila e Yigit escono insieme per un appuntamento romantico, ma vengono interrotti dall'arrivo di Sahika.

Nel corso di una cena a casa, Ender origlia una telefonata di Nadir e capisce che sta parlando con una donna.

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