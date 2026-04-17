La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 18 dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Lila e Yigit escono insieme per un appuntamento romantico, ma vengono interrotti dall'arrivo di Sahika.
Nel corso di una cena a casa, Ender origlia una telefonata di Nadir e capisce che sta parlando con una donna.