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Forbidden Fruit

SERIE TV16 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 17 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 17 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Baris Kilic (Kaya) e Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Baris Kilic (Kaya) e Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 17 dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 17 maggio

Halit e i suoi figli vengono ospitati da Sitki. Yigit telefona a Lila per dirle che, in caso di necessità, lui provvederà ad aiutarla.

Lila trascorre del tempo con Aksel, ma tra i due nasce un diverbio che la spinge a rientrare a casa. Ender decide di andare a prendere Erim, convinta che il ragazzo non desideri più restare lì.

Yildiz, affiancata da Caner ed Emir, continua a dedicarsi al suo progetto e tenta persino di reinventarsi come insegnante d’inglese.

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