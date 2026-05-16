La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 17 dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit e i suoi figli vengono ospitati da Sitki. Yigit telefona a Lila per dirle che, in caso di necessità, lui provvederà ad aiutarla.
Lila trascorre del tempo con Aksel, ma tra i due nasce un diverbio che la spinge a rientrare a casa. Ender decide di andare a prendere Erim, convinta che il ragazzo non desideri più restare lì.
Yildiz, affiancata da Caner ed Emir, continua a dedicarsi al suo progetto e tenta persino di reinventarsi come insegnante d’inglese.