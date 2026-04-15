La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 16 aprile dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit va a prendere Yildiz e Zehra alla stazione di polizia, dopo che queste ultime sono state arrestate.
Yigit e Lila si chiariscono e si riscoprono innamorati. Yildiz scopre che Akin e Zehra non l'hanno presa in considerazione per il loro video di Capodanno.