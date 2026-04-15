La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 16 aprile dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 16 aprile

Halit va a prendere Yildiz e Zehra alla stazione di polizia, dopo che queste ultime sono state arrestate.

Yigit e Lila si chiariscono e si riscoprono innamorati. Yildiz scopre che Akin e Zehra non l'hanno presa in considerazione per il loro video di Capodanno.

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