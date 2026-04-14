La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 15 aprile dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 15 aprile in prima serata

Kaya accetta la proposta di Nadir e si allea con lui contro Halit. Dal canto suo, Halit viene in possesso di una foto compromettente del suo nemico e pensa così di averlo in pugno.

Tuttavia, Nadir ricatta Yildiz e la obbliga a rubare la foto al marito. Lei esegue gli ordini e porta a Nadir la foto e il cellulare di Halit, ma non prima di aver salvato la foto compromettente sul suo cellulare.

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