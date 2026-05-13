Yildiz, con l'aiuto di Emir e Caner, continua ad avere successo nella nuova impresa dedicata alla produzione di purea di mela.

Nel frattempo, Ender e Nadir hanno organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Yildiz. La festa si rivela un grande successo, grazie anche all'esibizione della cantante Irem, cugina di Yildiz. Tra gli invitati ci sono anche Yigit e la nuova compagna Vivian: questo riaccende la gelosia di Lila.

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