La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 14 maggio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz, con l'aiuto di Emir e Caner, continua ad avere successo nella nuova impresa dedicata alla produzione di purea di mela.
Nel frattempo, Ender e Nadir hanno organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Yildiz. La festa si rivela un grande successo, grazie anche all'esibizione della cantante Irem, cugina di Yildiz. Tra gli invitati ci sono anche Yigit e la nuova compagna Vivian: questo riaccende la gelosia di Lila.