Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV13 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 14 febbraio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 14 febbraio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:
Talat Bulut (Halit) in Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit) in Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 14 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 14 febbraio

Zehra, dopo aver scoperto che il suo libro è finalmente in stampa, lo comunica con grande entusiasmo ad Halit.

Halit reagisce con irritazione e insofferenza di fronte all'esuberanza emotiva della figlia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video