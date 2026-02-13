La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 14 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zehra, dopo aver scoperto che il suo libro è finalmente in stampa, lo comunica con grande entusiasmo ad Halit.
Halit reagisce con irritazione e insofferenza di fronte all'esuberanza emotiva della figlia.