Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 5 dicembre a sabato 10 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 29 dicembre al 3 gennaio

Yildiz e Zeynep scoprono una verità sconvolgente, frutto di un piano riuscito di Ender, che mette a dura prova il rapporto con la madre e innesca una crisi profonda anche nel matrimonio tra Yildiz e Halit.

Un tragico incidente coinvolge Erim, che lotta tra la vita e la morte dopo una catena di eventi legati allo scontro tra Halit e Mustafa.

Halit rivela a Erim tutta la verità, ma il ragazzo rifiuta di tornare a vivere con lui e chiede di restare con Ender, sentendosi più al sicuro.

Tra nuove coppie e vecchi amori che riaffiorano, Caner e Zehra si avvicinano, Ender passa una serata con Kaya e Zeynep offre lavoro a Hazal senza sapere del suo passato con Alihan.

Halit comunica a Yildiz la decisione di chiederle il divorzio e di restare da Ender per stare vicino a Erim. Ender approfitta della situazione per rafforzare il proprio controllo, mentre Yildiz si prepara ad affrontare una nuova crisi matrimoniale.

