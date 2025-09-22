Forbidden Fruit 2, le trame della settimana dal 29 settembre al 3 ottobre
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre
Dundar si presenta a casa di Zeynep per scusarsi, ma l’arrivo improvviso di Caner ed Emir mascherati lo spaventa al punto da estrarre una pistola e minacciarli.
Nella confusione, il cagnolino Kaju scappa e, dopo il suo ritrovamento, Alihan decide di tenerlo con sé, salvo poi cambiare idea per via di Ender, che non vuole convivere con un cane.
Yildiz litiga con Halit per via degli amici di Erim e decide di trasferirsi a Sapanca, dove viene raggiunta da Kemal, rischiando però di essere scoperta da Halit, che cerca di convincerla a tornare a Istanbul.
Ender porta avanti i suoi piani contro Alihan, mentre Lila inventa una scusa per incontrare Emir: insieme devono affrontare la cena organizzata da Zerrin e le bugie raccontate.
Nel frattempo, Yildiz si mostra sempre più insoddisfatta della relazione con Halit, che la controlla rigidamente, mentre Zeynep rivela i suoi sospetti su Alihan, convinta che stia comprando azioni della compagnia tramite società estere.
