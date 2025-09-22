Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
22 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le trame della settimana dal 29 settembre al 3 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Condividi:
Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2
Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre

Dundar si presenta a casa di Zeynep per scusarsi, ma l’arrivo improvviso di Caner ed Emir mascherati lo spaventa al punto da estrarre una pistola e minacciarli.

Nella confusione, il cagnolino Kaju scappa e, dopo il suo ritrovamento, Alihan decide di tenerlo con sé, salvo poi cambiare idea per via di Ender, che non vuole convivere con un cane.

Yildiz litiga con Halit per via degli amici di Erim e decide di trasferirsi a Sapanca, dove viene raggiunta da Kemal, rischiando però di essere scoperta da Halit, che cerca di convincerla a tornare a Istanbul.

Ender porta avanti i suoi piani contro Alihan, mentre Lila inventa una scusa per incontrare Emir: insieme devono affrontare la cena organizzata da Zerrin e le bugie raccontate.

Nel frattempo, Yildiz si mostra sempre più insoddisfatta della relazione con Halit, che la controlla rigidamente, mentre Zeynep rivela i suoi sospetti su Alihan, convinta che stia comprando azioni della compagnia tramite società estere.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Özge Özpirinççi, l'intervista in 100 secondi

Recap

Özge Özpirinççi, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna

Demna Gvasalia debutta da Gucci con La Famiglia: una nuova era per la maison

fashion

Demna Gvasalia debutta da Gucci con La Famiglia: una nuova era per la maison

Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina

Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina

La Promessa, il riassunto della settimana dal 15 al 21 settembre

SERIE TV

La Promessa, il riassunto della settimana dal 15 al 21 settembre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Milano Fashion Week: le 5 mostre imperdibili da aggiungere al calendario

lifestyle

Milano Fashion Week: le 5 mostre imperdibili da aggiungere al calendario

Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili

Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity