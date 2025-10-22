Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Con una scusa, Ender invita Zehra a una festa organizzata dagli Aydin, ma dietro l’apparente gesto cordiale si nasconde un piano ben orchestrato: insieme a Yildiz, vuole farle credere che tra İrem e Kemal ci sia una relazione.
Nel frattempo, Halit riceve la notizia della morte del suo vecchio amico Tuncer Karaduman. A casa, però, la tensione cresce per la richiesta di affidamento di Erim avanzata da Ender, che lascia tutti sconvolti.
Zeynep, ferita dal comportamento di Alihan, finge una relazione con Dündar per vendicarsi e farlo ingelosire. Yildiz, sempre pronta a mischiare le carte, organizza la loro partecipazione alla festa per rendere la messinscena ancora più credibile. Durante l’evento, Alihan confida a Hakan il proprio dolore nel vedere Zeynep accanto a un altro e il turbamento che prova per il misterioso legame tra Halit e sua madre.
Alla festa, İrem infila di nascosto una lettera nella giacca di Kemal, sotto lo sguardo sospettoso di Zehra, che poco dopo scopre che la lettera è sparita e inizia a credere che lui la stia tradendo. Intanto, Dündar sorprende tutti dedicando una canzone a Zeynep, scatenando la gelosia furiosa di Alihan, che lascia la festa insieme a Ender, incapace di nascondere i propri sentimenti.
Zehra, sempre più diffidente, si confida con Ender, che alimenta i suoi sospetti insinuando che İrem, nonostante sia fidanzata con Hakan, si stia avvicinando a Kemal per interesse. Manipolata da Ender, Zehra decide di pedinare il marito, convinta di smascherarlo.