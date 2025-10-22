Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma ), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Erdem Kaynarca (Dündar Çelikkan) in una scena di Forbidden Fruit 2

Con una scusa, Ender invita Zehra a una festa organizzata dagli Aydin, ma dietro l’apparente gesto cordiale si nasconde un piano ben orchestrato: insieme a Yildiz, vuole farle credere che tra İrem e Kemal ci sia una relazione.

Nel frattempo, Halit riceve la notizia della morte del suo vecchio amico Tuncer Karaduman. A casa, però, la tensione cresce per la richiesta di affidamento di Erim avanzata da Ender, che lascia tutti sconvolti.

Zeynep, ferita dal comportamento di Alihan, finge una relazione con Dündar per vendicarsi e farlo ingelosire. Yildiz, sempre pronta a mischiare le carte, organizza la loro partecipazione alla festa per rendere la messinscena ancora più credibile. Durante l’evento, Alihan confida a Hakan il proprio dolore nel vedere Zeynep accanto a un altro e il turbamento che prova per il misterioso legame tra Halit e sua madre.

Alla festa, İrem infila di nascosto una lettera nella giacca di Kemal, sotto lo sguardo sospettoso di Zehra, che poco dopo scopre che la lettera è sparita e inizia a credere che lui la stia tradendo. Intanto, Dündar sorprende tutti dedicando una canzone a Zeynep, scatenando la gelosia furiosa di Alihan, che lascia la festa insieme a Ender, incapace di nascondere i propri sentimenti.

Zehra, sempre più diffidente, si confida con Ender, che alimenta i suoi sospetti insinuando che İrem, nonostante sia fidanzata con Hakan, si stia avvicinando a Kemal per interesse. Manipolata da Ender, Zehra decide di pedinare il marito, convinta di smascherarlo.

