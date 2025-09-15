Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
15 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le trame della settimana dal 22 al 26 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Condividi:
Sevval Sam (Ender Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2
Sevval Sam (Ender Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 a venerdì 26 settembre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 22 al 26 settembre

Alihan, sconvolto per un tradimento percepito, confessa a Zerrin le motivazioni delle sue azioni, ma la sorella fatica ad accettarle, mentre Lila teme di perdere il contatto con lo zio e Erim non comprende il comportamento della madre.

Zeynep prende possesso del suo nuovo ufficio come co-direttrice della Falcon Airlines e affronta discussioni con Dundar, che si preoccupa per le conseguenze della situazione.

Zerrin racconta ad Halit della discussione con Alihan e del racconto incredibile riguardo a sua madre, rassicurandolo di non averci creduto, mentre Hakan apprende da Zeynep della fine della relazione con Irem.

Durante una cena tra donne, Yildiz, Zeynep e Irem esagerano con l’alcol e inviano messaggi ad Alihan e Hakan, che poi le scortano a casa, creando tensione con Halit il giorno seguente.

Dundar si presenta alla Falcon Airlines per chiedere scusa a Zeynep, mentre Ender rilascia un’intervista sul suo matrimonio, lasciando Zeynep visibilmente scossa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre

SERIE TV

La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5

Jane Austen: 250 anni e non sentirli

entertainment

Jane Austen: 250 anni e non sentirli

Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea

Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea

Segreti di famiglia 2, le trame dal 22 al 26 settembre

Anticipazioni

Segreti di famiglia 2, le trame dal 22 al 26 settembre

Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?

Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?

Gli highlights di Verissimo

Recap

Gli highlights di Verissimo

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity