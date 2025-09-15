Sevval Sam (Ender Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 a venerdì 26 settembre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 22 al 26 settembre

Alihan, sconvolto per un tradimento percepito, confessa a Zerrin le motivazioni delle sue azioni, ma la sorella fatica ad accettarle, mentre Lila teme di perdere il contatto con lo zio e Erim non comprende il comportamento della madre.

Zeynep prende possesso del suo nuovo ufficio come co-direttrice della Falcon Airlines e affronta discussioni con Dundar, che si preoccupa per le conseguenze della situazione.

Zerrin racconta ad Halit della discussione con Alihan e del racconto incredibile riguardo a sua madre, rassicurandolo di non averci creduto, mentre Hakan apprende da Zeynep della fine della relazione con Irem.

Durante una cena tra donne, Yildiz, Zeynep e Irem esagerano con l’alcol e inviano messaggi ad Alihan e Hakan, che poi le scortano a casa, creando tensione con Halit il giorno seguente.

Dundar si presenta alla Falcon Airlines per chiedere scusa a Zeynep, mentre Ender rilascia un’intervista sul suo matrimonio, lasciando Zeynep visibilmente scossa.

