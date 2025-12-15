Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Durante una cena di lavoro, Kaya riceve delle avances, ed Ender si ingelosisce.
Nel frattempo, Asuman cerca l'occasione giusta per rivelare a Zeynep la verità su Mustafa.
Zeynep, quando si rende conto di essere stata rapita da Dundar, capisce che l'uomo ha perso la testa e prova a farlo ragionare dicendogli che sta commettendo un reato.
Infine, dopo essere stata salvata da Alihan, Zeynep fa ritorno a casa. Ancora scossa per quanto accaduto, prova a lasciarsi il trauma alle spalle e si sforza di tornare alla normalità.