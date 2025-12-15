Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 22 al 24 dicembre

Durante una cena di lavoro, Kaya riceve delle avances, ed Ender si ingelosisce.



Nel frattempo, Asuman cerca l'occasione giusta per rivelare a Zeynep la verità su Mustafa.



Zeynep, quando si rende conto di essere stata rapita da Dundar, capisce che l'uomo ha perso la testa e prova a farlo ragionare dicendogli che sta commettendo un reato.



Infine, dopo essere stata salvata da Alihan, Zeynep fa ritorno a casa. Ancora scossa per quanto accaduto, prova a lasciarsi il trauma alle spalle e si sforza di tornare alla normalità.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE