Nesrin Cavadzade (Sahika Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 febbraio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 2 al 7 febbraio

Ender incontra Philip, figlio del defunto marito di Sahika, il quale le rivela una verità agghiacciante.



Yigit va alla villa per rivelare a Ender di essere suo figlio, ma la donna lo caccia. Intanto, Ender cerca di smascherare Sahika tendendole una trappola.



Yildiz scopre di essere incinta e riceve notizie drammatiche su Ender.



Nel frattempo, Halit e Sahika annunciano il matrimonio, mentre Kaya, lascia l'azienda. Caner ed Emir affrontano nuove sfide lavorative e Yigit, spinto da Sahika, agisce nell'ombra.



Infine, alla festa di Sahika, la proposta di nozze di Halit viene interrotta da Yildiz, che sorprende tutti rivelando una gravidanza inattesa, che sconvolgerà tutti gli equilibri.

