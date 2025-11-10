Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV10 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, le trame della settimana dal 17 al 21 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 17 a venerdì 21 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 17 al 21 novembre

Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz conosce Alper, il nuovo istruttore della palestra, e tra i due nasce subito un’intesa che si trasforma in una frequentazione al di fuori del lavoro.

Ender inizia a ricattare Yildiz per liberarsi di Zeynep, mentre Alihan, disperato per averla delusa ancora una volta, si rifugia nell’alcol.

Il giorno seguente, Alihan affronta Ender in un duro confronto e decide di andarsene, mentre Yildiz, preoccupata dalle minacce di Ender, chiede aiuto a Dundar per neutralizzarla.

Ender viene derubata e il suo cellulare finisce nelle mani di Dundar, che lo consegna a Yildiz, mettendola al sicuro per un po’.

Erim e Ilayda finiscono in commissariato dopo il furto di un anello, ma vengono rilasciati quando la proprietaria decide di non sporgere denuncia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video