Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 17 a venerdì 21 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yildiz conosce Alper, il nuovo istruttore della palestra, e tra i due nasce subito un’intesa che si trasforma in una frequentazione al di fuori del lavoro.
Ender inizia a ricattare Yildiz per liberarsi di Zeynep, mentre Alihan, disperato per averla delusa ancora una volta, si rifugia nell’alcol.
Il giorno seguente, Alihan affronta Ender in un duro confronto e decide di andarsene, mentre Yildiz, preoccupata dalle minacce di Ender, chiede aiuto a Dundar per neutralizzarla.
Ender viene derubata e il suo cellulare finisce nelle mani di Dundar, che lo consegna a Yildiz, mettendola al sicuro per un po’.
Erim e Ilayda finiscono in commissariato dopo il furto di un anello, ma vengono rilasciati quando la proprietaria decide di non sporgere denuncia.