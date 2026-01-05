Onur Tuna (Alihan) e Sevda Erginci in una scena di Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 12 dicembre a sabato 17 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio

Esra rivela a Zeynep che Cagla la sta ricattando.



Yildiz sa che dovrà affrontare una nuova crisi matrimoniale, visto che Halit ed Ender sembrano essersi riavvicinati molto dopo il ricovero di Erim.



Halit si trasferisce da Ender per stare vicino a Erim e gli comunica la sua intenzione di separarsi da Yildiz.



Yigit confida a Nigar di sospettare che Halit sia suo padre. Zeynep, invece, rivela a Hazal di essere al corrente del passato tra lei e Alihan.



Yigit inizia a lavorare nell'azienda di Halit e si dimostra fin da subito molto volenteroso.



Yildiz si rompe una gamba di proposito per attirare l'attenzione di Halit nella speranza che lasci la casa di Ender per tornare da lei insieme a Erim. Nel frattempo, Ender studia un piano per contrastare Yildiz che coinvolga anche Kaya.

