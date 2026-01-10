Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 5 al 10 gennaio su Canale 5, Ender svela a Caner un segreto che nessuno sapeva.

Intanto, Mustafa fa una rivelazione a Ender: non solo è il padre di Yildiz, ma anche colui che ha ucciso il padre di Zeynep. Scoperta la verità sulla loro famiglia, Zeynep e Yildiz hanno un momento di confronto.

Nel frattempo, Erim rimane vittima di un proiettile di Mustafa destinato, in realtà, ad Halit. Trasportato in ospedale in bilico tra la vita e la morte, sarà Kaya a salvare il ragazzo donandogli il sangue necessario ad una trasfusione.

Scoperta la verità su chi sia la sua vera madre, Yigin decide di affrontarla.

Infine, Zeynep conosce Hazal ad una festa e le offre un lavoro, ignara del fatto che la ragazza sia l'ex fidanzata di Alihan.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE