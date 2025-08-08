Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 4 all'8 agosto
Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5
Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 4 all'8 agosto su Canale 5, Ender fa ascoltare ad Halit dei messaggi compromettenti che riguardano Yildiz.
Nel vedere che il marito non prende le sue difese, Yildiz lascia la villa e pensa al divorzio. La ragazza decide così di chiamare Zeynep, appena arrivata negli Stati Uniti con Cem, e chiederle di tornare in Turchia.
Ender trova uno stratagemma per parlare con Halit. Successivamente si incontra di nascosto con Sinan: i due progettano una fuga d'amore insieme. Tornata dall'America, Zeynep trova un nuovo posto di lavoro, ma presto sarà costretta a ritrovarsi faccia a faccia con Alihan.
Dopo aver firmato le carte del divorzio, Yildiz viene rapita. Poco dopo scoprirà che a organizzare il finto rapimento è stato Halit, che straccia i documenti per il divorzio e le propone di fare una luna di miele. Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.
