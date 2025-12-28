Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 22 al 28 dicembre su Canale 5, Tulin confida a Kaya un segreto che riguarda Ender ed Erim.

Dundar rapisce Zeynep e la costringe a sposarlo minacciando la madre della ragazza, Asuman.

Con l'aiuto del padre di Dundar, Alihan libera Zeynep.

Quando la situazione si è tranquillizzata, Zeynep, Alihan, Asuman e Zerrin vanno a cena insieme. Nel mentre, a una festa, Yildiz cerca di far avvicinare Kaya e Zehra.

Infine, Erim va a un concerto con Kaya.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

