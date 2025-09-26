Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 22 al 26 settembre su Canale 5, Alihan confessa a Zerrin il perché delle sue azioni.

Zeynep va alla concessionaria di Dundar; i due si incontrano per la prima volta e hanno una discussione. Durante una cena, Zeynep, Yildiz e Irem scrivono ad Alihan e ad Hakan. Dopo essersi vista con la sorella e la cugina, Yildiz rientra a casa a tarda notte e si scontra con Halit. Ender rilascia un'intervista di proposito davanti a Zeynep che ne rimane turbata.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

