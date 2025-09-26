Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
26 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 22 al 26 settembre

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 22 al 26 settembre su Canale 5, Alihan confessa a Zerrin il perché delle sue azioni.

Zeynep va alla concessionaria di Dundar; i due si incontrano per la prima volta e hanno una discussione. Durante una cena, Zeynep, Yildiz e Irem scrivono ad Alihan e ad Hakan. Dopo essersi vista con la sorella e la cugina, Yildiz rientra a casa a tarda notte e si scontra con Halit. Ender rilascia un'intervista di proposito davanti a Zeynep che ne rimane turbata.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La musica conquista il cinema: Queen, Springsteen e Piero Pelù protagonisti sul grande schermo

entertainment

La musica conquista il cinema: Queen, Springsteen e Piero Pelù protagonisti sul grande schermo

Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro

Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro

Jurassic World - Il dominio: trama e cast del film

FILM

Jurassic World - Il dominio: trama e cast del film

Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio

Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio

La forza di una donna 2, la puntata del 26 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, la puntata del 26 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Heather Parisi è diventata nonna bis

L'annuncio

Heather Parisi è diventata nonna bis

È nata la figlia di Rebecca Manenti

È nata la figlia di Rebecca Manenti

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity