Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 22 al 26 settembre
Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5
Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 22 al 26 settembre su Canale 5, Alihan confessa a Zerrin il perché delle sue azioni.
Zeynep va alla concessionaria di Dundar; i due si incontrano per la prima volta e hanno una discussione. Durante una cena, Zeynep, Yildiz e Irem scrivono ad Alihan e ad Hakan. Dopo essersi vista con la sorella e la cugina, Yildiz rientra a casa a tarda notte e si scontra con Halit. Ender rilascia un'intervista di proposito davanti a Zeynep che ne rimane turbata.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.
