SERIE TV24 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 19 al 24 gennaio

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5
Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 19 al 24 gennaio su Canale 5, Ender escogita un piano contro Yildiz.

Nel frattempo, Yigit e Sahika si alleano per portare a termine i rispettivi obiettivi.

Hakan scopre la relazione segreta tra Caner e Zehra.

Intanto, Yildiz affronta Sevda e Zeynep, insieme ad Alihan, prende una decisione importante.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

