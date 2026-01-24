Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 19 al 24 gennaio su Canale 5, Ender escogita un piano contro Yildiz.
Nel frattempo, Yigit e Sahika si alleano per portare a termine i rispettivi obiettivi.
Hakan scopre la relazione segreta tra Caner e Zehra.
Intanto, Yildiz affronta Sevda e Zeynep, insieme ad Alihan, prende una decisione importante.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.