Bahar in una scena de La forza di una donna 2

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge

Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 24 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 24 gennaio

Dopo lo scontro con Enver e il suo conseguente allontanamento dalla casa paterna, Sirin si reca da Bahar chiedendole un'ospitalità che, però, le viene negata. Allora, decide di rivolgersi ad Emre e di recitare la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE