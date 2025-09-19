Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
19 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 15 al 19 settembre

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 15 al 19 settembre su Canale 5, Yilidz finge un malore e si fa accompagnare in ospedale. Dopo dirà ad Halit di aver perso il bambino.

Yildiz e Kemal si riavvicinano.

Zeynep decide di accettare la proposta di matrimonio di Alihan, ma non sa che nel frattempo l'uomo si è sposato con Ender.

Il giorno del consiglio straordinario è finalmente arrivato.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

