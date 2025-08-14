Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
14 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dall'11 al 14 agosto

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dall'11 al 14 agosto su Canale 5, Zehra scopre che Sinan sta scappando con un'altra donna.

Yildiz e Defne fanno partire per errore una diretta social. Cem è sempre più interessato a Zeynep e scatena la gelosia di Alihan.

Yildiz organizza una grande festa per inaugurare la nuova casa e, durante la serata, Zehra cade in mare.

Alihan chiede a Zeynep una seconda possibilità. Ender fa la conoscenza di Kemal, l'ex marito di Yildiz. Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

