Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 10 al 14 novembre su Canale 5, Ender affronta Caner, che la accusa furiosamente di essere la responsabile del licenziamento di Emir. La donna, però, scopre presto che è stata Yildiz a incastrarla.
Ender, quindi, è costretta a chiedere pubblicamente scusa a Emir per riconquistare l’affetto del fratello. Scoperta la verità, e portate le prove a Alihan, il licenziamento di Emir viene evitato.
Halit, messo alle strette, confessa a Alihan che il secondo orologio apparteneva al suo primo socio, l’amante della madre di sua madre. Dopo questa rivelazione, le tensioni tra i due finalmente si sciolgono.
Alihan, ormai in pace con Halit, comunica perciò a Ender che è pronto a chiedere il divorzio: la donna ne rimane profondamente ferita.
Intanto Zeynep, dopo aver ricevuto un regalo da Alihan, decide di concedergli un’altra possibilità.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.