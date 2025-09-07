Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
07 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dall'1 al 7 settembre

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dall'1 al 7 settembre su Canale 5, Zeynep trova Hira a casa di Alihan, e poco dopo Hira legge la data incisa sugli anelli di fidanzamento, senza comprenderne il significato.

Kemal confessa a Yildiz che presto lascerà il lavoro, e Yildiz decide di lasciarlo, chiudendo la loro relazione.

Alihan chiede a Zeynep di sposarlo e la porta in una tenuta di campagna dove le rivela di aver acquistato una proprietà per vivere insieme.

Kemal rivela ad Halit la sua vera identità, mentre Cem decide di chiudere definitivamente con il passato.

Ender invia a Yildiz una foto compromettente insieme a Halit, e in ospedale il medico informa il marito che Yildiz è incinta.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

