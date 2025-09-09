Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 9 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 9 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 9 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender chiede a Aysel di aiutarla nel suo piano contro Yildiz.
Aysel accetta di somministrare le pastiglie a Yildiz, ma poi cambia idea. Ender capisce che Yildiz non è incinta.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
LA PUNTATA
La puntata del 10 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
La puntata del 10 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
L'annuncio
La cantante annuncia la nascita di Penelope Maria
La cantante annuncia la nascita di Penelope Maria