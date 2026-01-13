Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: "Non provo nulla per i coniugi Moretti"

"Manfredi sta in terapia intensiva - dice l'uomo ai microfoni della trasmissione - è un mare in tempesta , un giorno si va su e un altro giorno si va giù, ma ci sono degli spirargli di miglioramento per lui. I ragazzi sono assistiti alla grande, 24 ore su 24, il personale sanitario sta facendo del suo meglio per dar loro le cure di cui hanno bisogno".

Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci

Quando Nuzzi gli chiede cosa prova nei confronti dei coniugi Moretti, i proprietari del locale dove è scoppiato l'incendio, il papà di Manfredi risponde: "Non provo nessun sentimento nei loro confronti, sono solo triste che questa donna - Jessica Moretti, ndr - ha un figlio di 10 mesi che ha avuto la vita rovinata dopo quello che è accaduto. Il bambino è un'altra vittima di questa tragedia".

Jacques e Jessica Moretti sono al centro dell'indagine condotta dalla Procura di Sion. L'uomo sarebbe stato posto in stato di fermo e trasferito al carcere di Sion dopo un interrogatorio di oltre sette ore. La misura sarebbe stata disposta per il potenziale pericolo di fuga.

Jessica Moretti, invece, sarebbe ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Al termine dell’udienza presso il pubblico ministero di Sion, la donna ha dichiarato: "I miei pensieri vanno continuamente alle vittime a chi lotta oggi. È una tragedia inimmaginabile. Io ci tengo a scusarmi".

