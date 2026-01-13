Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV13 gennaio 2026

La forza di una donna 2, la puntata del 13 gennaio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 13 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Bahar in una scena de La forza di una donna 2Bahar in una scena de La forza di una donna 2

La forza di una donna 2: la trama del 13 gennaio

I preparativi per la festa in onore di Doruk sono in fermento, ma qualcosa rovina la giornata speciale del bambino. Enver, infastidito dal comportamento di Sirin, decide di mandarla via e la obbliga a tornare a cerimonia finita.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video