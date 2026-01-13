La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 13 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
I preparativi per la festa in onore di Doruk sono in fermento, ma qualcosa rovina la giornata speciale del bambino. Enver, infastidito dal comportamento di Sirin, decide di mandarla via e la obbliga a tornare a cerimonia finita.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.