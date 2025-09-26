Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 26 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 26 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 26 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo la discussione avuta in concessionaria, Dundar si presenta alla Falcon Airlines con delle auto per chiedere scusa a Zeynep. Ender rilascia un'intervista in cui parla del suo recente matrimonio davanti a Zeynep.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
entertainment
Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
FILM
Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio
Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity