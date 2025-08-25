Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
25 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 25 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 25 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 25 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep fa perdere le sue tracce ma Yildiz riesce a trovarla.

Zeynep cerca di recuperare il suo rapporto con Cem.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, la puntata del 25 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 25 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

Famiglia

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld

fashion

Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld

Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima

Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima

Nata per te su Canale 5 e in streaming

PROMO

Nata per te su Canale 5 e in streaming

Il film diretto da Fabio Mollo va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata

Il film diretto da Fabio Mollo va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity