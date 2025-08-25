Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 25 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 25 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 25 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep fa perdere le sue tracce ma Yildiz riesce a trovarla.
Zeynep cerca di recuperare il suo rapporto con Cem.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
