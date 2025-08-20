Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 20 agosto

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zehra è convinta che Alihan abbia una nuova fidanzata e lo dice a tutta la famiglia. Yildiz telefona a Zeynep per dirle cosa ha scoperto. Sconvolta dalla notizia che le ha dato la sorella, Zeynep decide di dire di sì a Cem. Yildiz scopre che il suo ex marito Kemal lavora per Halit. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

