Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 2 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 2 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 2 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme.
Zeynep e Alihan si scontrano, poi si ritrovano a cenare insieme a Hira e Cem.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
