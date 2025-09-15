Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
15 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 15 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 15 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 15 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender e Caner ricevono una busta da un uomo misterioso. Asuman comunica a Yildiz la sua decisione di tornare a Bursa. La ragazza va su tutte le furie e incolpa Halit e la sua famiglia. Yildiz finge dei dolori e si fa accompagnare in ospedale.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 16 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 16 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda martedì 16 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda martedì 16 settembre su Canale 5

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 16 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 16 settembre su Canale 5

Pencil Skirt Power: come si indossa la gonna a matita?

fashion

Pencil Skirt Power: come si indossa la gonna a matita?

Da Parigi a Milano, i grandi nomi della moda hanno riportato in scena un capo che sa essere insieme rigoroso e seducente. I consigli per indossarla con stile

Da Parigi a Milano, i grandi nomi della moda hanno riportato in scena un capo che sa essere insieme rigoroso e seducente. I consigli per indossarla con stile

La forza di una donna 2, la puntata del 15 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, la puntata del 15 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity