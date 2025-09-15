Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 15 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender e Caner ricevono una busta da un uomo misterioso. Asuman comunica a Yildiz la sua decisione di tornare a Bursa. La ragazza va su tutte le furie e incolpa Halit e la sua famiglia. Yildiz finge dei dolori e si fa accompagnare in ospedale.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

