11 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata dell'11 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda l'11 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda giovedì 11 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep sente Halin confessare ad Halit che lui non avrebbe voluto un altro figlio.

Yildiz dà la notizia della gravidanza a sua madre. Asuman, la madre di Zeynep e Yildiz, arriva a casa di Halit.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

