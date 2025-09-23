Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 23 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 23 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 23 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep arriva nel suo nuovo ufficio.
Zerrin confida ad Halit di aver avuto una discussione con Alihan. Secondo Alihan, Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre.
Zeynep ha un'accesa discussione con Alihan nel suo ufficio.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
