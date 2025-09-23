Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
23 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 23 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 23 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 23 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep arriva nel suo nuovo ufficio.

Zerrin confida ad Halit di aver avuto una discussione con Alihan. Secondo Alihan, Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre.

Zeynep ha un'accesa discussione con Alihan nel suo ufficio.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Buongiorno, mamma! 3, le anticipazioni della terza puntata

SERIE TV

Buongiorno, mamma! 3, le anticipazioni della terza puntata

La seconda puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andrà in onda martedì 30 settembre

La seconda puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andrà in onda martedì 30 settembre

Milano Fashion Week, Diesel SS26: la moda è una caccia al tesoro

fashion

Milano Fashion Week, Diesel SS26: la moda è una caccia al tesoro

Diesel ribalta (ancora una volta) le regole: niente passerella, ma una “Egg Hunt” urbana che svela 55 look SS26 dentro maxi uova trasparenti

Diesel ribalta (ancora una volta) le regole: niente passerella, ma una “Egg Hunt” urbana che svela 55 look SS26 dentro maxi uova trasparenti

Bad Bunny entra nella storia con la performance più vista di sempre

entertainment

Bad Bunny entra nella storia con la performance più vista di sempre

Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop

Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop

La forza di una donna 2, la puntata del 23 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, la puntata del 23 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity