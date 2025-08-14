Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 14 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 14 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda giovedì 14 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep respinge le avances di Alihan.
Alihan cerca in tutti i modi di chiarire con Zeynep e le chiede una seconda possibilità. Alihan dà alla ragazza un film in cui troverà l'indizio per capire il luogo in cui lui la aspetterà.
Ender fa la conoscenza di Kemal, l'ex marito di Yildiz.
Zeynep decide di incontrare Alihan e si reca sul luogo dell'appuntamento, ma quest'ultimo sarà trattenuto per aiutare sua nipote Lila.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
