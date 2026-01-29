La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 29 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yagmur, accompagnata da un’amica, si reca nel locale dove Yigit lavora come parcheggiatore per parlargli e gli confessa di provare un sincero interesse nei suoi confronti, chiarendo di non cercare una semplice avventura.
Nel frattempo, Caner vorrebbe rendere nota a Ender la relazione con Zehra e le chiede di sposarlo, ma la donna rifiuta categoricamente, spiegando che le sue paure nascono dai fallimenti dei matrimoni passati.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.