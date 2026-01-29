Catalogo
SERIE TV29 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 29 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 29 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 29 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 29 gennaio

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden FruitSafak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit

Yagmur, accompagnata da un’amica, si reca nel locale dove Yigit lavora come parcheggiatore per parlargli e gli confessa di provare un sincero interesse nei suoi confronti, chiarendo di non cercare una semplice avventura.

Nel frattempo, Caner vorrebbe rendere nota a Ender la relazione con Zehra e le chiede di sposarlo, ma la donna rifiuta categoricamente, spiegando che le sue paure nascono dai fallimenti dei matrimoni passati.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

