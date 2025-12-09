Catalogo
SERIE TV09 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 9 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 9 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 9 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 9 dicembre

Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz chiede ad Halit il permesso di prendere un regalo alla sorella. L'uomo concede solo qualcosa di semplice, ma Yildiz, provocata da Ender che si presenta in gioielleria, si lascia prendere la mano e spende molto più del previsto.

Quando Halit verifica i conti, perché gli è giunta voce che Yildiz abbia fatto un regalo troppo modesto a dei suoi amici, scoppia una lite furibonda.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

