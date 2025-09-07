Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
07 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 7 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 7 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda domenica 7 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 7 settembre

Yildiz e Halit in una scena di Forbidden Fruit

Alihan e Zeynep decidono di incontrare Zerrin, la quale si ostina a dichiararsi contraria alla loro relazione. Arrabbiato con la sorella, Alihan porta Zeynep in una tenuta di campagna dove dice di voler trasferire l'azienda. Poi le svela di averne comprato una parte per andarci a vivere con lei e tre cani che ha preso.

Intanto, Halit riceve una visita di Kemal, il quale gli dice che nei giorni seguenti andrà a lavorare anche lui in ufficio. L'uomo si fa confortare da Ender, che non perde occasione per vendicarsi con Yildiz. Mentre Halit dorme, le manda una foto di loro due insieme.

Yildiz, sconvolta dal tradimento, si precipita da Ender e inveisce contro il marito, poi sviene.

In ospedale, il medico informa la coppia che Yildiz è incinta. Con un flashback, però, scopriamo che è tutta una messinscena: Yildiz ha corrotto la segretaria del medico per scambiare le sue analisi con quelle di una donna incinta, così da evitare che Halit proceda con il divorzio.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

