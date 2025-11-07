Forbidden Fruit 2, la puntata del 7 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 7 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Emir e Caner sono determinati a scoprire chi si nasconde dietro il gesto di Gulden. Quando Yildiz si presenta a casa loro, le chiede aiuto per fare pace con Zeynep e, in cambio, le offre una grossa somma di denaro da consegnare a Gulden per farle dire la verità.
Gulden accetta il denaro e rivela a Emir e Caner che dietro tutta questa storia di calunnia c’è Ender. Caner rimane senza parole.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.