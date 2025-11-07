La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 7 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda non riesce a smettere di pensare a Yeliz, ma alla fine decide di entrare nella casa di Bahar e affrontare tutto ciò che ne deriva.
